Yandex: tahame saada Eesti turul juhtivaks tegijaks

«Meie eesmärgiks on saada üheks juhtivaks tegijaks Eesti sõidujagamise turul. Selle oleme saavutanud: juba praegu oleme suuremad kui konkurendid, välja arvatud Taxify, kellele oleme samas järele jõudmas,» ütles BNS-ile Yandexi kommunikatsioonijuht Olga Demyanyuk, kelle sõnul on ettevõte siinsel turul seni saavutatud tulemustega väga rahul.

Tema sõnul on konkurents alati hea, sest sellega kaasneb tihtipeale niinimetatud võit-võit olukord, mille tulemusel saavad nii kasutajad kui ka juhid parema teeninduse osaliseks. Demyanyuk tõi näitena esile selle, kuidas Yandex hakkas turule tulles kohe autot tellides näitama sõidu hinda ning juba mõne aja pärast tutvustas ettevõtte peamine konkurent Eestis sama funktsiooni. See kõik parandab tema hinnangul aga kogu turu kvaliteeti.

Seejuures möödus ettevõttele Eesti turule sisenemine üsna muretult, sest Yandexi kommunikatsioonijuhi sõnul on siinne seadusandlus ettevõtlust soosiv. «Eesti seadus on põhjalik ja selge, selle eesmärk on julgustada kaasaegseid ettevõtteid ja uusi tehnoloogiaid nagu ka Eesti tervikuna. Siinsed inimesed on avatud ja valmis kogema uusi teenuseid ja tooteid,» rääkis ta.

Lisaks on Demyanyuki sõnul nii Eesti kasutajad kui ka juhid juba väga teadlikud sõidujagamisest ning seega leiti ka nende teenus väga kiiresti üles. Esimesel kuul tehti tema sõnul Yandexi äpi kaudu Tallinnas 50 000 auto tellimust, praeguseks on see number aga juba tuntavalt suurem.

Tänavu septembris laienes ettevõte ka Tartusse. See oli Baltimaade puhul esimene kord, mil liiguti pealinnast väljapoole. Seejuures sooviks Yandex laieneda ka mujale. «Mis puutub teistesse Eesti linnadesse, siis me tahame olla kõikjal. Üks peamisi asju on leida partnereid, kellel on piisavalt autosid uue linna jaoks,» märkis Demyanyuk.

Tulevikust kõneldes märkis ta, et ettevõte plaanib oma kasutajate jaoks turule tuua ka uusi funktsioone ja tariife.