Eesti Pank: novembris võeti eluasemelaenu rohkem kui mullu

Laenunõudlus püsis novembris suur ja kuuga võeti uut eluasemelaenu 116 miljoni euro väärtuses. Seetõttu on ka eluasemelaenude portfelli aastakasv pisut kiirenenud ja ulatub 7%ni. Uusi autoliisingulepinguid sõlmisid eraisikud sarnaselt varasemaga hoogsalt. Autoliisingu jääk on aastatagusega võrreldes suurenenud rohkem kui viiendiku võrra. Majapidamiste muude tarbimislaenude aastakasv aga aeglustus novembris 4%le.

Mittefinantssektori ettevõtted võtsid uusi pangalaene ja liisinguid sel aastal rohkem kui aasta eest. Osalt on laenu võetud varasemate laenude refinantseerimiseks. Novembris kasvatasid laenumahtu ka mõned energeetikasektori suurtehingud. Teiste sektorite laenunõudlus oli sama suur kui varasematel kuudel. Ettevõtete laenu- ja liisingujääk kokku kasvas novembris eelmise aastaga võrreldes 5,2%.

Eluasemelaenude keskmine intressimarginaal, mis aasta esimesel poolel suurenes, pole viimastel kuudel tõusnud. Novembris oli see 2,5% ehk siiski kõrgem kui eelmise aasta keskmine. Mullusega võrreldes on tõusnud ka ettevõtete uute pikaajaliste laenude keskmine intressimarginaal, mis oli novembris 2,6%.

Eesti ettevõtete ja eraisikute hoiused pankades jätkasid tempokat kasvu ja suurenesid aastatagusega võrreldes ligikaudu 10%. Seega on hoiused kasvanud laenudest ja liisingutest kiiremini ning ettevõtete ja inimeste finantspuhvrid on suurenenud. Mitteresidentide hoiused novembris vähenesid; möödunud aastaga võrreldes on nende maht kahanenud 29%. Kuu lõpus moodustasid mitteresidentide hoiused ettevõtete ja eraisikute hoiuste jäägist 6,2%.