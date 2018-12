Moskva: Venemaa püsib sanktsioonide kiuste suurimate relvamüüjate seas

«Venemaal on kindel teine koht, meie käes on umbes 22 protsenti maailma relvaturust,» ütles Borissov teleusutluses.

Ta märkis, et see on väga keeruline turg, kus pakkumine ja nõudlus muutuvad pidevalt.

«Sellegipoolest õnnestus Vene tööstusel sel turul kanda kinnitada. Meil on tihedad sidemed - meie toodangut ostab rohkem kui sada riiki. Peamised ostjad on Hiina, India, Alžeeria ja Vietnam,» ütles Vene asepeaminister.

«Relvaekspordi põhipakett on praegu 55 miljardit dollarit, st me lõpetame iga aasta umbes viieteist miljardi dollari suuruse tulemusega. See on hea näitaja, kuid asi on turu volatiilsuses ja me peame seal oma positsioone hoidma,» rõhutas Borissov.