Ehitaja: tuleval aastal jääb nii mõnigi lasteaed ehitamata

Kuna töökäsi napib, eriti ehitussektoris, kasvab palgasurve. Samuti on märkimisväärselt tõusnud materjalide hinnad ja pikemaks on veninud tarneajad. Kõik need tegurid kergitavad oluliselt ehitamise hinda. «Seetõttu jääb tõenäoliselt tuleval aastal ehitamata nii mõnigi lasteaed. Samuti on noorel perel raskem endale kvaliteetset eluaset soetada,» ütles Kuuli Postimehele antud intervjuus.