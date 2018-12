Börsidel toimuvad suured kõikumised, nafta taas kukub

Turukõikumised on kestnud juba tegelikult terve detsembrikuu, sest investorid vaatavad ühest külest, et USA majandus on hetkel üpris tugev ja töötus madal, kuid teisest küljest tõstab keskpank intressimäärasid, president Donald Trump käitub väga ettearvamatult ning üleüldine maailma majanduskasv aeglustub (eriti Hiinas ja arenevatel turgudel).