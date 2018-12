Ettevõtjate usk poliitikutesse ja nende võimesse pikaajalisi probleeme lahendada on üha väiksem. Kõige rohkem peljatakse aga seda, et erakonnad ei suuda polariseerunud poliitväljal kokkuleppele jõuda ning töövõimelise koalitsiooni moodustamine jookseb liiva. Vasakvalitsusest hullem oleks see, kui meid tabaks Läti või Rootsi saatus, kus ei suudeta juba kuid valitsust kokku panna.