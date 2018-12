Müüdimurdja: võõramaalase saab Eestisse tööle 24 tunniga

Kui paljud Eesti ettevõtjad kurdavad, et tööjõudu on raske leida, siis Delimoge annab sellele palju värskema vaate. Eesti ja Tallinn on tema sõnul Põhjamaade Silicon Valley ning nii on talente lihtne siia meelitada. Delimoge sõnul on tehnikatalente soodne Eestisse tuua. Kuna nendele on seadustes loodud erand ning ka nende palk on üsna kõrge, siis on võimalik vastav luba saada kõigest 24 tunniga. «Kui see nii ei toimiks, siis me ei oleks täna siin,» ütles Delimoge.