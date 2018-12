Suured maksupettused: presidendi autojuht virutas riigilt miljoneid

Postimees reastas hiljuti 21. sajandi kümme suurimat ja keerulisimat maksupettust, mille pärast on riigil saamata jäänud üle 40 miljoni euro. Edaspidi on võimalik kõiki lugusid lugeda ühe kaupa ja tasuta Postimehe veebist.

Huvitav on ka see, et kuigi pettus pandi toime krooni ajal, võttis Samrai Tartus Rüütli tänaval asunud Tavidi valuutavahetuspunktist raha välja eurodes. Ülejäänud raha eest ostis mees kolm uhket autot. Mis rahaga edasi sai, ei tea keegi. Eesti Ekspress viskas õhku väite, et Samrai oli vaid käpiknukk ja pani Eesti ajaloo ühe nahaalseima maksupettuse toime mõne suurema ärinina huvides.