Majandusaasta 2018: püramiidiskeem kukkus kokku, trahvikalkulaator ja hiigelpreemia

4. Tiksuv ehmatus: hoiused maksu alla. Kui seni on räägitud peamiselt sellest, et kevadel tuleb paljudele üllatuseks, et nad peavad tulumaksu juurde maksma, siis selle kõrval varitseb sisuliselt kõiki pangakonto omanikke teinegi üllatus. Maksu alla läheb ka hoiustelt saadav intress.

10. Uskumatu lugu: tuntud transpordifirma juhid tegid firma nädalavahetusega puupaljaks. Tuntud logistika- ja transpordifirmat Via3L Spedition OÜd tabas suvel šokk, kui nad avastasid, et endised juhatuse liikmed on firma sisuliselt tühjaks kantinud – läinud on autod, haagised, kontoritarbed ja töötajad. Endised juhatuse liikmed väidavad, et tegemist on valeinfoga.