USA börsil sündis jõuluime, aktsiad tegid seninägematu tõusu

Huvitav on veel see, et osturallile ei eelnenud mitte ühtegi head uudist, mis võinuks suurele ostlemisele aluse panna. Võib-olla just uudiste puudumine tekitas investorites optimismi, sest viimasel ajal on enamus uudiseid saatnud aktsiaid ainult alla poole. Ajalooliselt on varemgi ette tulnud, et detsembri lõpu hõre kauplemine ja vähesed uudiseid tekitavad aktsiaturgudel tõuse.