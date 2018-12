Vanad sõbrad Ergo Padul ja Ülar Nisumaa on kuldsete kätega meistrimehed. Ergo on Pärnus mööblit ja puitdetaile valmistava ettevõtte Viram tootmisjuht ning Ülar ehitusmees. Mõlemal on lisaks majade püstitamisele ja sisustamisele kogemusi ka väikelaevaehituses.