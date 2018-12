Kalatööstus tammub paigal: kilu ja räimega maailma ei valluta

Eesti kalatööstussektor on tegelikult kirju ja tegijaid on seinast seina. Meil on kalurid, kes püüavad kala siseveekogudel, aga meil on ka võimsa laevastiku ja mitmekümne miljoni eurose käibega suurfirmad, kes toimetavad Atlandi ookeanil.

Eestis on kalatootjad, mis töötlevad kilu ja räime, aga ka valget ja punast kala. Meil on olemas kalakasvatused ja edasimüüjad. Sisuliselt on Eestil kogu ahel alustades kala püügist lõpetades purki pandud lõpptoodetega poelettidel.

«Öelge mulle teine nii tubli eksportija»

Eesti olulisemaid kalatööstusi ühendava Eesti Kalaliidu pikaaegne juht Valdur Noormägi ütles tagasi vaadetes, et sektorile oli lõppev aasta küllalt raske. «Murelikuks teeb paigalseis. Paigalseis on aga tagasiminek,» sõnas ta. «Kilu ja räimega , mida me toodame aastas umbes 60 000 tonni, maailma ei valluta.»

Noormägi tõi tõestuseks kalatööstusettevõtete statistilised näitajad. Turul tegutsevate ettevõtete arv on püsinud stabiilsena 320-330 juures. Nende turumaht on jäänud samaks, kuskil 530 miljoni euro juurde aastas. Ettevõtete kasumid on küll kasvanud, kuid vähe, 2017. aastal ligikaudu 15 miljonit eurot. Kalatööstussektori töötajate arv on kahanenud 1300 tööliseni, samas kui kulud töötaja kohta on suurenenud pea veerandi võrra. Ehk ajal, mil majandus kasvab, seisab kalatööstus paigal või teeb lausa vähikäiku.

Kalatööstussektor on alati rääkinud ekspordi ja uute turgude leidmise vajalikkusest. Seda on rõhutatud kõigil hiljutistel kalaliidu nõukogu koosolekutel. Kalandussektor ongi tubli eksportija: umbes 85 protsenti toodangust müüakse 50 maailma riiki. «Palun öelge mulle teine tööstusharu, kelle tooteid müüakse enam kui 50 riigis,» kiitis Noormägi. Samas pidi ta järgmisena tõdema, et olulist läbimurret eksporditurgudel pole saavutatud. Turud on endiselt need, mis vanasti.

Kalurid vananevad ja järelkasvu ei kuskil

Kalatööstused maadlevad, nagu ka pea kõik ülejäänud Eesti ettevõtted, töökäte puudusega. «Kvalifitseeritud tööjõud on kõrges vanuses ning järelkasvu on väga raske leida. Püügihooajal napib lihttöölisi, kaadri voolavus on suur,» loetles Noormägi probleeme. Lisaks on töö kalanduses raske ja hooajaline.

Neid ettevõtteid, kes ostavad kala maailmaturult kokku, et seda siin töödelda, räsib ka tooraine hinnatõus. «See ületab tunduvalt valmistoodete hinnatõusu ning ettevõtete kasumimarginaal väheneb,» ütles kalandusekspert, lisades, et mõningate toodete müügi juures on kasum sootuks nullilähedane.

Lisaks heitis Noormägi kinda ka riigile, kes püüab pidevalt seaduste ja aktidega ette kirjutada, kuidas ettevõtjad peavad toimetama. «Riigi katsed muuta ajaloolise püügiõiguse põhimõtteid ja seada piiranguid püügiõiguse piirmäärade üle ettevõtjatele seab kahtluse alla seni saavutatu ja külvab kõigis segadust,» märkis Noormägi.