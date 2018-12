Jaapan jätkab vaatamata rahvusvahelisele pahameelele kaubandusliku vaalapüügiga

IWC keelustas kommertsliku vaalapüügi 1986. aastal, sest paljud liigid olid langenud väljasuremise äärele. Organisatsiooniga 1951. aastal liitunud Jaapan väidab aga, et vaalapüük on osa nende kultuurist. 1987. aastal hakkas Jaapan organisatsiooni reeglitest mööda hiilima ja püüdma vaalu «teaduslikel eesmärkidel», mis on regulatsioonidega lubatud. Taolistest püükidest saadud liha on Jaapanis aga maha müüdud.

Selle aasta septembris otsustas IWC, et vaalu ei tohiks küttida enam ka teaduslike uuringute eesmärkidel. Jaapan on süüdistanud pärast seda organisatsiooni jätkustuutliku vaalapüügi sihilikus välja suretamises. Mitmed Jaapani rannikukogukonnad on püüdnud vaalu sajandeid ning Jaapani vaalapügi lobistid väidavad, et tegu on kultuuripärandiga, mida tuleks säilitada.

Reaalsuses on vaalaliha tarbimine Jaapanis pärast Teist maailmasõda sisuliselt välja surnud ja tavainimesed seda eriti ei söögi. Kogu Jaapanis müüdud lihast moodustab vaalaliha igal aastal ainult 0,1 protsenti. Vaalapüügist on eelkõige huvitatud poliitiline eliit ja vaalapüügi tööstuse ümber tekkinud bürokraatia aparaat, kes ei taha kaotada oma positsioone. Vaalapüüki pooldav lobi on Jaapanis tugev, kuid tavainimesed jäävad selles suhtes pigem külmaks või suhtuvad püüki isegi negatiivselt.

Jaapani valitsus teatas kolmapäeval, et lõpetab senise püügi Antarktika vetes ja hakkab enda vetest püüdma ainult liike, mille säilimine pole ohus. Otsusele järgnes laialdane ülemaailmne kriitika ning organisatsioonist lahkumise mõistsid hukka nii erinevad looduskaitseorganisatsioonid kui ka erinevate riikide valitsusused, eesotsas Austraaliaga, kes kutsus Jaapanit üles ümber mõtlema.