USA börsidel olid ajaloo halvimad jõulud

Nii kukkus näiteks 500 suurimat börsiettevõtet koondav S&P indeks esmaspäeval päevaga 2,7 protsenti. Tänavu septembri tipuhinnast on indeks alla tulnud juba tervelt viiendiku võrra, vahendab Financial Times.

Analüütikud peavad languse põhjuseks eelkõige närvilisi ja segadust tekitavaid sõnumeid Valgest Majast. Nädalavahetusel ütles president Donald Trump, et on arutanud USA keskpanga juhi Jay Powelli vallandamist.

Trumpi rahandusminister Steven Mnuchin üritas avalikkust rahustada, öeldes, et Powelli välja vahetamist ei ole plaanis. Rahandusminister lisas, et kõik suuremad USA pangad on piisavalt hea tervise juures ja likviidsed, et jätkata laenamist eraisikutele ja äridele.