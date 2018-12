Trump: USA majanduse ainus probleem on USA keskpank

«Meie majanduses on ainus probleem keskpank,» teatas Trump Twitteris.

«Keskpank on nagu jõuline golfimängija, kes ei saa palli auku, sest tal puudub igasugune puudutus. Ta ei suuda putata.»

Keskpank on Trumpi ametisse määratud Jerome Powelli ametiajal korduvalt tõstnud intressimäärasid, sest pank üritab tasakaalustada tööhõivet ja inflatsiooni. Trump on kritiseerinud neid otsuseid, sest tahab, et pank keskenduks majanduskasvule.