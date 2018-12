Soome lennujuhid hakkavad streikima

Kahe tunni pikkused pausid algavad 4. jaanuaril ning korduvad iga nädala neljapäeval kella 13-15 vahel. SLJY teatas reedel, et läbirääkimised tööandjatega uute lepingute osas jäid pooleli ilma igasuguse tulemuseta.

«SLJY on tunnistud võtma reaalseid samme, et läbirääkimised saaksid peetud ja töölepingud sõlmitud. Me vabandame kõikide lennureisijatele tekkivate ebamugavuste ees,» ütles ametiühingu eestkõneleja Roy Myrberg.