Halb üllatus: hiiglaslik jõulupreemia osutus ettevõtte apsakaks

Tegemist on AXA Šveitsi kontori töötajatega, kes peavad nüüd valima, kas maksta raha tagasi või jääda ilma oma jaanuarikuu palgast. AXA ei tahtnud täpsustada, kui suur summa raha ekslikult töötatajatele maksti, kuid Šveitsi keskmisi palkasid arvestades võis see ulatuda 26 miljoni euroni.

«Võib ka hullemini minna,» ütles AXA kõnesisik. «Oluline on see, et töötajad said detsembrikuu palgad enne jõule kätte.»