PPA ja RIA hoiatasid ettevõtjaid viimastel kuudel sagenenud arvepettuste eest

PPA ja RIA sõnul on viimastel kuudel sagedamini levinud juhtumid, kus näiliselt ettevõtte tegev- või finantsjuht saadab kirja raamatupidajale (või muud sarnased kombinatsioonid) ning palub teha makse tavaliselt välisriigis asuvale pangakontole. Enamasti jäävad summad suurusjärku 10 000–100 000 eurot.

Tegemist on petuskeemiga, kus kurjategijad on kasutanud ära e-kirja autentimismeetodi nõrkusi või lihtsalt loonud sarnase välimusega e-kirja aadressi, mis jätab mulje, et tegemist ongi kolleegi saadetud kirjaga.