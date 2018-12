EAS kontrollib raskustes Weekendile antud toetust

EAS-i toetuste keskuse direktori Monica Hankovi sõnul esitas Weekend Festival Baltic OÜ toetuse väljamaksmise aluseks olevad aruanded tähtaegselt ning need on praegu tavapärases kontrollis.

«107 000 eurot on EASile esitatud projekti kogumaksumus ning see on väike osa kogu sündmuse eelarvest. 65 000 sellest on EASi toetus ning 42 000 eurot on projekti omafinantseering. Toetuse väljamaksmise eelduseks on EASile projekti raames toetuse saamiseks esitatud arvetest vähemalt omafinantseeringu tasumine (lisaks arvete mitteabikõlblik osa nt käibemaks), sealhulgas tuleb nimetud summade tasumist EASile tõendada vastavate maksekorralduste esitamisega,» rääkis Hankov.