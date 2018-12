Relvahanke vaidlustanud firma kahtlustab kaitseväge ebavõrdses kohtlemises

«Aluseks on vaidlustaja arusaam, et hankemenetlust, sealhulgas selle viimast faasi ehk eduka pakkuja kohapealset verifitseerimist viidi läbi osaliselt õigusvastaselt,» ütles Sig Sauerit riigihangete vaidlustuskomisjonis esindav advokaadibüroo Triniti advokaat Sandor Elias.

Kaitseinvesteeringute keskuse hangete osakonna juhataja Priit Soosaare sõnul on see relvahanke neljas vaidlustus, kolme eelneva puhul on vaidlustuskomisjon otsustanud jätta vaidlustused rahuldamata. «See on tavapärane riigihangete praktika, et suuri hankeid vaidlustatakse eesmärgiga kaitsta oma ärihuve,» lisas Soosaar.