Sõerd: tulumaksureform soodustab ümbrikupalga maksmist

Juhul, kui miinimumpalga osa näidatakse ametlikult ja seda ületav osa jäetakse ametlikult vormistada on ümbrikupalga maksmist tõendada ülikeeruline. Sõerdi sõnul on ka ümbrikupalga pangaülekandega maksmine pigem erandlik nähtus. «Ilmselt on maksuhalduri kontroll sedavõrd hõre ja tajumatu, et lihtsalt ei viitsita enam sularahaga õiendada,» märkis Sõerd.

«Ümbrikupalga maksmist saab maksuhaldur tõendada nii kriminaalkorras kui haldusmenetluses. Pole aga eriti palju kuulda olnud kohtulikult tõendatud kaasustest. Maksuhaldur tegeleb kontrollidega, kuuldavasti aktiivselt. Kui aga see seisneb selles, et näiteks ehitusplatsil fikseeritakse, kas töötajad on kantud töötajate registrisse või mitte, siis on sellel pigem ennetuslik mõju. Ümbrikupalga tõendamisel on vaja koguda erinevaid tõendeid, ei piisa alati vaid töötajate ütlustest, vaja on tõendada ka sularaha liikumine. Kui maksuhaldur saab kätte topeltraamatupidamise dokumendid, märkmed või muud tõendid sularaha maksmise kohta, on tõendamine ka võimalik,» märkis ta.