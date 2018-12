Jaapanlastel oli katastroofiaasta

Jaapani alati kapriisne loodus tõi suvel saareriigile kaela lausa mitu katastroofi: juunis tabas Osakat võimas maavärin ja juulis kimbutasid Lõuna-Jaapanit väga tugevad vihmad, mis põhjustasid laialdasi üleujutusi. Jaapan on tõenäoliselt maailma kõige looduskatastroofikindlam riik, kuid see pole kaugeltki odav lõbu. Loodusõnnetuste põhjustatud ainelisest kahjust vast valusamgi on inimeste hinge jäänud äng.