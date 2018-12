Suured maksupettused: ärimees läks püüdma liiga suurt kala

Postimees reastas hiljuti 21. sajandi kümme suurimat ja keerulisimat maksupettust, mille pärast on riigil saamata jäänud üle 40 miljoni euro. Edaspidi on võimalik kõiki lugusid lugeda ühe kaupa ja tasuta Postimehe veebist.

Kohus naeris tehingu välja – ülikallis äriplaan olevat olnud niivõrd laialivalguv, et võimatu oli uskuda, et keegi maksaks selle eest 200 miljonit krooni. Seetõttu hinnati tehing lihtlabaseks pettuseks, mille eesmärk oli maksudest vabaneda.

Pärast kohtuastmete vahel põrgatamist leidis viimaks ringkonnakohus, et Eesti ühe suurima äritehingu tiitlile pretendeerinud ost-müük pole usutav. Rosneft polnuks üksi tehniliselt võimeline sellist projekti ellu viima. Megatehingu kirjeldus oli äärmiselt pinnapealne, mahtudes vaid kolmele leheküljele. Tehingus osalejate ütlused aga kubisesid vastuoludest. Kokkuvõttes leidis kohus, et see kõik on võltsing.