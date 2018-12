Eesti idufirma valmistub Rotterdamis Brexit-pagulaste vastuvõtuks

Sellele panustab ka Eesti idufirma Consorto, mis soovib oma platvormil kaasata investoreid Rotterdamis asuva büroohoone ostmiseks.

Consorto asutaja Philip Verzuni sõnul on Rotterdam Hollandi tegelik ärikeskus. „Kuigi enamikel ettevõtetel on mainekujunduslikel põhjustel registreeritud aadressid Amsterdamis, siis Hollandi ning ühtlasi Euroopa ühed olulisimad majanduskeskused on ikkagi sadamalinnad Rotterdam ja Haag, kuhu on koondunud lõviosa reaalsest äritegevusest. Lisaks suurtele sadamatele toetavad regiooni arengut ka linnadevahelised head kiirrongiühendused,“ selgitas Verzun.

Rotterdami suureks väljakutseks, kuid ühtlasi ka võimaluseks kujuneb märtsi lõpus realiseeruv Brexit. „Juba praegu on Rotterdam Euroopa suurim sadamalinn, kuid UK lahkumisel Euroopa Liidust eksport nendes sadamates kahekordistub ning tõenäoliselt on tarvis juurde palgata ainuüksi pea tuhat uut tollitöötajat,“ selgitab Verzun. KPMG koostatud raporti kohaselt võib „kõva Brexit“ minna Hollandi riigile ja ettevõtetele maksma pea 628 miljonit eurot administratiivkulusid aastas. Samas selge on see, et see raha kuhugile õhku ei haihtu vaid lihtsalt kandub kohalikesse sadamatesse ja ettevõtetesse.

„Lisaks mitmele suurele ettevõttele, mis sinna kolimist kaaluvad, on Brexiti eest Rotterdamis pelgupaika otsimas arvukalt väiksemaid UK ettevõtteid. Ühest küljest on see olemasolevale infrastruktuurile tohutu koormus, sest nõudlus on juba kasvanud ning kasvab hüppeliselt veelgi pärast märtsi. Samas loomulikult kasvavad nõudlusega koos ka rendipindade hinnad,“ ütles Verzun. Nii Cushman Wakefieldi kui JLL raportid kinnitavad, et ka investorite tähelepanu on koondumas Rotterdamile ja Haagile, kuna äritegevuse kasvust tulenevalt on piirkonnas suur nõudlus kvaliteetsete büroopindade järele.

Brexitist tulenev oportunism pole siiski ainus põhjus, miks Consorto just Rotterdamis objekte otsib - oluline roll on ka linna üldisel arengul. Näiteks turistide arv on kiires kasvus ning Verzuni sõnul kasvas käesoleva aasta esimese viie kuu jooksul turistide arv Rotterdamis 18% samas kui Amsterdamis oli vastav näitaja vaid 5,5%. „Turismi kasvu kinnitab ka asjaolu, et ainuüksi viimase 8 aastaga on Rotterdamis avatud 13 uut hotelli ning umbes samapalju on hetkel ehitamisel,“ lisab Verzun.