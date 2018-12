Suured maksupettused: kurikuulsa ehitusfirma uskumatu vedamine

Postimees reastas hiljuti 21. sajandi kümme suurimat ja keerulisimat maksupettust, mille pärast on riigil saamata jäänud üle 40 miljoni euro. Edaspidi on võimalik kõiki lugusid lugeda ühe kaupa ja tasuta Postimehe veebist.

Facio keskastmejuhid, süüdistuse järgi kümme projektijuhti, edastasid aastatel 2004–2007 raamatupidamisele kümnete riiulifirmade võltsitud arveid, millega suudeti vähendada Facio käibe- ja tulumaksukohustust 851 000 euro võrra.

Mõnikord olevat projektijuhid kasutanud fiktiivseid arveid ka erahuvides, näiteks muruniiduki, mööbli, kodutehnika või mootorratta ostmiseks. Valearvete alusel üle kantud raha olevat võetud varifirmadest sularahas välja ning makstud töötajatele ümbrikupalgaks.

Kohtupidamine projektijuhtide üle lõpetati oportuniteediga juba 2009. aasta suvel. Facio Ehituse juhid Toomas Tromp ja Riho Kalve kinnitasid, et nemad ei teadnud maksupettustest midagi. Prokuratuur ei jäänud seda uskuma ja läks Facio vastu kohtusse.

Siis juhtus aga hoopis eriskummaline asi. Süüdistuste alla jäänud Facio jagunes ja vanast kehast sündisid uued ettevõtted: AS Räga ja OÜ Facio Ehitus. Viimasele läksid üle vana Facio seadmed, masinad ja töötajad.

Ka selle käigu vaidlustas prokuratuur kohtus, leides, et Facio tahtis kriminaalmenetluse lükata varatu Räga kaela ja alustada uue Facioga puhtalt lehelt.

Harju maakohus mõistis 2012. aasta novembris mõlemad uued ettevõtted süüdi maksudest kõrvale hoidmises ja karistas neid kokku enam kui 60 000 euroga.

Pööre toimus aga 2014. aastal riigikohtus, kes mõistis Facio õigeks, sest kuigi uus Facio tekkis vanast Faciost, ei ole tegemist samade äriühingutega: uus keha loodi pärast kuriteo toimepanemist. Hoolimata majanduslikust identsusest ei luba seadus ühe ettevõtte süüd omistada teisele ettevõttele. Riigikohus märkis, et probleem on auklikus seaduses, mis võimaldab keha vahetanud juriidilisel isikul karistusest pääseda. Praagi peab lappima seadusandja.

Samuti jäi karistuseta Räga, kuna ettevõte oli selleks ajaks äriregistrist juba kustutatud.

Lahendus paistab

Maksuameti uurimisosakonna juhataja Rain Kuus on öelnud, et just sellised juhtumid jäävad kõgie rohkem hingele, kus maksukurjategija pääseb formaalsetel põhjustel.

Samasuguseid juhtumeid on viimase viie aasta jooksul olnud juba 46, mis paneb tahes-tahtmata küsima, kus on seadusandja silmad, miks ta midagi ei tee. Justiitsministeeriumi pressiesindaja Kristina Rammus tunnistas probleemi ja ütles, et asjaga tegeldakse.

Ministeerium on seadusemuudatuse ettevalmistamisega lõpusirgel ja eelnõu peaks pärast korrektuuri järgmise aasta alguses valitsusse jõudma. Facio taolisi kurikavalaid skeeme ohjeldavaid abinõusid on seal kaks. Esiteks see, et kui ettevõte on kriminaaluurimise all, siis keelatakse tal jaguneda, ühineda ja end likvideerida. Keeld tuleb automaatne ja kehtib kahtlustuse saanud ettevõttele.