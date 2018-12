Inbank kaasas kasvamiseks kapitali

AT1 ehk Additional Tier 1 on Eesti panganduses uuenduslik hübriidinstrument, millel on nii allutatud laenu kui ka omakapitali tunnused, ent mis kuulub panga kapitaliarvestuses esimese taseme omavahendite koosseisu. AT1 võlakirja riskitase ning seetõttu ka tootlus on investori jaoks kõrgem kui tavapärase allutatud võlakirja puhul. Näiteks on AT1 võlakirjade emiteerijal õigus jätta panga kapitali suhtarvude nõrgenemisel intressimakse ajutiselt või alaliselt teostamata.