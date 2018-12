Perling Danskest: me ei tajunud riske õigesti

«Loomulikult tuleb möönda seda, et nagu ikka vahel kipub olema, et oleks me eile sama targad olnud kui täna ehk ma arvan, et ma julgen rääkida teiste juhtide eest, aga kui ma teen kellelegi liiga, siis palun vabandust - ma arvan, et riigiasutused ehk oleks pidanud teatud etapis omavahel rohkem infot jagama ja omavahel tihedamalt koostööd tegema,» rääkis Perling.

«Ma jään selle juurde, et me ei tajunud neid riske õigesti - meie, ma pean silmas need, kes me õiguskaitseasutustes töötasime, oleme need meie või meie eelmised juhid - me ei näinud neid riske nii suurelt kui need on ja need realiseerusid kahjuks ja võib-olla ikkagi oli see info natuke liiga tükeldatud. Oleks me varem kogu pildi lauale seadnud, oleksime ehk olnud kiiremad,» rääkis ta.