JLP ja Miltton loodavad pärast ühinemist, et 1 + 1 annab tulemuseks rohkem kui 2. Konkurendid arvavad pigem vastupidist. Pildil Eesti suurima kommunikatsioonibüroo Miltton Nordicsi tiim.

Sel kuul on välismaa raha ostnud kaks Eesti tuntud PR- ja turundusbürood. Kas liitumine ja ülevõtmine on suhtekorraldusäris uus suundumus? Kindlasti mitte, pigem on tegu vastuvoolu ujujatega, leiavad turuosalised.