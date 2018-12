Aivar Rehe lahkus Bigbankist

Rehe, kes juhtis Sampo ja Danske Eesti haru kümme aastat ühtejärge ajal, mil sellest kujundati toru ida mitteresidentide rahaülekannetele lääne maksuparadiisidesse, on lahkunud Bigbanki nõuniku kohalt.

Bigbank ASi nõukogu esimees Parvel Pruunsild kinnitas infot. «Vastab tõele. Ma ei oska kuupäeva täpsusega öelda, mis ajast ta enam nõunikuna ei tööta, aga ma arvan, et kuskil juba eelmisest kuust,» ütles Pruunsild. Tema sõnul lahkus Rehe ametist omal soovil. Küsimusele, kas lahkumine oli seotud Danskes toimunud rahapesu uurimisega, vastas Pruunsild, et absoluutselt mitte.

Üleeile pidas keskkriminaalpolitsei kinni kuus ja eile veel neli endist Danske panga privaat- ja välispanganduse osakonna töötajat, keda kahtlustatakse selles, et nad aitasid panga klientidel süsteemselt ja koordineeritult läbi Danske panga liigutada rahapesukahtlusega raha. Osakonna juht Juri Kidjajev allus otse Aivar Rehele.

Kriminaalmenetlust juhtiv riigiprokurör Marek Vahing ütles, et prokuratuuri luubi all on Aivar Rehe ning Danske toonase panganduse direktori ja panga välisklientide osakonna juhi Tõnu Vanajuure tegemised. Neile esitatakse Vahingu sõnul kahtlustus, kui tõendid näitavad, et nad olid toimuvast teadlikud ja võimaldasid rahapesu. «Meil on vaja lisaaega, et kahtlustus oleks kvaliteetne,» ütles Vahing.

Küsimusele, kas Pruunsild oleks ise Rehega koostööd jätkanud, ütles ta, et ei oska öelda. «Ma ei oska öelda, kas oleksin või mitte. Võimalik. See on väga spekulatiivne küsimus. Ma ei ole uurimise viimaste uuditega kursis. Mul ei ole selle asja kohta mitte midagi kommenteerida,» sõnas Pruunsild.

Rehe pidi saama Bigbanki juhiks

Postimees kirjutas eelmise aasta augustis, et teadaolevalt taheti Rehe panna Bigbanki uueks juhiks, kuid finantsinspektsioon ei andnud selleks luba. Tõenäoliselt sai talle saatuslikuks 2017. aasta kevadel avalikkuses lahvatanud ulatuslik rahapesuskandaal.

Küsimuse peale, et miks temast Bigbanki juhti ei saanud, vastas Rehe toona, et ta ei ole öelnud, et asub panka juhtima. Samuti ütles Pruunsild, et pangal polnud plaanis võtta üks mees ja panna ta pangajuhiks.