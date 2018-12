«Pank» 10. osa – aga mis toimus tegelikult

«Kui see on kriis ja krahh, siis sellises kriisis ja krahhis ma tahaksingi elada,» ütles täna klassikaks kujunenud tsitaadi toonane peaminister Andrus Ansip 2008. aasta veebruaris. Ka kümme aastat hiljem kinnitas Ansip, et 2008. aasta alguses ei olnud veel mingit kriisi.