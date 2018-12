Washingtoni peaprokurör andis Facebooki kohtusse

Peaprokuröri hinnangul on Facebook ebaõnnestunud kasutajate andmete kaitsmisel ja hämanud neid ühtlasi selles osas, kuidas ja milleks nende andmeid kasutatakse.

Meedia andmetel puudutab kohtuasi muu hulgas kurikuulsaks saanud ettevõtet Cambridge Analytica, mis kogus kümnete miljonite kasutajate andmeid, kuid ka muid juhtumeid, kus Facebooki andmekaitse on ebaõnnestunud.

New York Times kirjutas päev varem, et Facebook võimaldas aastate jooksul mitmetele suurfirmadele laialdasemat ligipääsu kasutajate andmetele.

Kümneid Facebooki endisi töötajaid intervjueerinud ja ettevõtte sisedokumentidele ligi pääsenud ajaleht väidab, et Facebook sõlmis rohkem kui 150 ettevõttega lepingud informatsiooni jagamise kohta.

New York Timesi hinnangul tähendab see sisuliselt seda, et Facebook andis tehnoloogiahiidudele nagu Microsoft ja Amazon eriloa hiilida mööda omaenda privaatsusreeglitest.