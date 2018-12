Galerii: 190 miljoni eurone Porto Franco saavutas täiskõrguse

Praeguseks on kogu keskusest üürilepingutega kaetud pisut üle poole, paari täiendava lepinguga peaks see tõusma 80 protsendini. Tederi sõnul eristub Porto Franco teistest kaubanduskeskustest eelkõige sadama lähedal oleva asukoha poolest.

