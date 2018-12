Eesti kinnisvarakuningas vaatab rõõmuga, kuidas majandus langeb

Ober-Hausi asutaja Paul Oberschneider tõdes, et peagi näeme, et majandus on juba suures hädas. Ta märkis, et kui kõik varade omanikud üle maailma peavad oma vara vääruslikumaks, kui need on tegelikkuses, ning peavad järsku olude sunnil need maha müüma, kahaneb vara väärtus 40–50 protsenti. Siis on tema kinnitusel näha vara väärtuse vähenemise nakkavat mõju.