Euroopal tuleb pingutada konkurentsivõime nimel

Maailma üks tuntumaid majandusteadlasi, New Yorgi Columbia ülikooli professor Jeffrey Sachs, kes on Eestis 1992. aastal kasutusele võetud valuutakomitee süsteemi idee autor, ütleb, et Euroopa suurim väljakutse ei ole riikide võlakoormus, vaid konkurentsivõime hoidmine.