Miljonivaade nõuab sadamat

Luksuskodu pole enam privaatse ranna ja tühja silmapiiriga häärber Tallinna lähedal rannakülas. Uus tipptase on katuseterrassiga linnavilla kesklinna sadamakail, selle juurde kuuluva maa-aluse autoparkla, purjetamisklubi ja kaikohaga. Miljonivaatesse käib sihvakaid maste ja pirakaid mootorjahte tulvil mariina ehk turismisadam.

Kas ehitada jahisadam ise või sättida end olemasoleva jahtklubi kõrvale, on kinnisvaraarendaja äristrateegia küsimus. Vanalinnale lähima sadama, Admiraliteedibasseini esimese rea napsas Porto Franco 150 000-ruutmeetrine elamuarendus, ise jahisadama ehitusse panustamata. Sama proovib teha Pärnu jahtklubi ja Pärnu kesklinna silla vahel Pärnu Sadam. Oma elamuehituskava on avalikuks teinud Pirita TOPi kvartali arendaja, kuid seal pole otsustatud veel elamute ega sadama saatus. Erasadama ehitamise on valinud Haven Kakumäe Haaberstis ning sama kavatseb teha Kalaturu kvartali arendaja Pro Kapital.