Ministeerium tõmbas väikefirmade halduskoormust leevendavale eelnõule pidurit

Vabaerakonna eelnõu eesmärk on pikendada käibemaksu maksustamisperioodi väikeettevõtjatele. Eelnõu kohaselt on kuni 200 000 eurose aastakäibega ja kuni kümne töötajaga maksukohustuslaste maksustamisperioodiks üks kalendriaasta, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Maksukohustuslastele, kelle aastakäive on 200 000 kuni 2 miljonit eurot ja kellel on kuni kümme töötajat, on maksustamisperioodiks kolm kuud. Seega võivad nad käibemaksudeklaratsiooni esitada kvartaalselt.