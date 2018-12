Meelis Atonen: see on häbematus

Ma ei saanud enne rääkida. Mis teil mureks.

Ma tahtsin küsida Danske ja Tavidi lingi kohta…

Oi, mis te Danske kohta minu käest küsite, helistage ikka Danske panka. Mis te mulle helistate, ma saan täitsa kurjaks kohe.

Aga miks te peaksite kurjaks saama?

Sest te helistate valesse kohta.

Aga see kahtlus, et Tavidit on kasutatud rahapesuks, on varem olnud üleval ka ajakirjanduses.

Ärge segage valesid asju valede asjadega. See, et Tavid osutab mingeid teenuseid, ei tähenda mitte midagi. See, et te pressikonverentsil küsite midagi, ei tähenda, et midagi on. See on häbematus, millega te praegu tegelete. Nii pangegi lehte. Tavid osutab kõiki neid teenuseid, mis on avalikult meile lubatud, milleks meil on finantsinspektsiooni ja muud load. Kõiki neid tegevusi teeme vastavalt seadustele. Kui mõni kurjategija loeb kogemata Postimeest, ei tähenda see, et Postimees on midagi valesti teinud.

Aga ma ei…

Kui te saite paralleelist aru. See, millega te praegu tegelete, on kalastamine, ja inetu kalastamine.

Ma ei jõudnud veel midagi küsidagi, juba te pahandate.

Te küsite valel teemal valest kohast. Saite aru? Te küsite täiesti valel teemal valest kohast, vale inimese käest.

Aga see, et neid kontosid võidi kasutada…

Tavidil ei ole mingeid kontosid! Millest te räägite, inimene. Palun, täpsustage nüüd, millest te räägite!

Kas olete tuttav nende Ärilehe materjalidega, mis…

Mina ei tutvu igasuguse prahi ja ekslike väidetega. Millest teie konkreetselt räägite?

Täna pressikonverentsil….

Ma lindistan ka seda kõnet, ja kõik teie väited lähevad linti ja me jätame endale alles, sest minule tundub, et te tegelete millegagi, mis pole päris lubatud.

Ma…

See on laimu levitamine.

Te pahandate enne, kui ma olen üldse jõudnud küsidagi.

Te olete juba päris palju küsinud ja eksinud.

Tänasel….

Mille vastu Tavid on eksinud, ma küsin teilt.

Selle kohta puudub minul igasugune info, ma lihtsalt….

Sel juhul ärge helistage mulle rohkem. Et te aru saaksite: aktsiaseltsis Tavid tegeleb Meelis Atonen investeerimiskullaga.

Jaa, ma oleksin…

On teil sel teemal mõni küsimus?

Ma helistasin teile kui juhatuse…

On teil sel teemal mõni küsimus? Ma arvan, et te tahate skandaali, te midagi muud ei tahagi. Kõik teie küsimused ma lindistan, nagu teiegi.

Ma helistasin teile põhjusel, et Alar Tamming ei olnud kättesaadav, teile kui juhatuse liikmele (õige on, et Atonen on nõukogu liige - VK)

Alar Tamming ei tööta aktsiaseltsis Tavid (Tamming on Tavidi omanik – VK). Saage ometi aru. Helistage inimestele, kes seal töötavad. Aga teil ei ole teemat üldse. Te ise küsite pressikonverentsil küsimuse, ja siis hakkate helistama. Unustage ära. Tegelege Danskega. Kui Tavid on eksinud mingite reeglite vastu, küll siis Tavidiga võetakse ühendust.

Kas seni pole võetud?

Te saite mult vastuse.

Seni ei ole võetud ühendust? See olekski olnud minu küsimus.

Tavidiga ei ole keegi ühendust võtnud, sest me ei ole sellega seotud! See, et teie küsite küsimuse, ei seo meid millegagi. See, et kurjategija loeb Postimeest vanglas, loeb Vilja Kiisleri artiklit näiteks, ei tee Postimeest või Vilja Kiislerit milleski süüdi olevaks. On loogiline?

Hästi, tänan teid, et helistasite tagasi.

Kas see on loogiline, ma küsisin teilt.

Tänan teid, et helistasite tagasi.

Ma ei lõpetanud kõnet. Mina helistasin, ja palun, lõpetage see kõne nii, et mina saan ka oma jutu ära rääkida. Kas on loogiline? Inimene, kes osutab teenuseid, ei vastuta selle eest, mida teevad inimesed, kes tema teenuseid ostavad, on nii?

Ma ei ole midagi sellist väitnudki, ma helistasin teile…

Miks te üldse pressikonverentsil küsisite midagi sellist?

Tegelikult ei küsinudki mina.

Jaa, ma tean, teie kolleeg küsis, mis vahet seal on. Mis vahet seal on, kelle kätte te teemat pendeldate ja üles urgitsete. See asi on inetu!

Hästi.

See on inetu, millega te tegelete. Ja pange see ka lehte, et ma nii ütlesin.

Hästi. Tänan. Nägemist.