VIDEO: Riigiprokurör: Võib-olla ei saa me teada kogu tõde

Praegu on juriidilise süsteemi palge ette toodud kliendihaldurid ehk süsteemi väiksemad osakesed. Millal jõuab vastutus Danske panga Eesti haru tollaste juhtideni?

Ma olen avalikkusele lubanud, et läheme selles asjas detailidesse. See tähendab seda, et me selgitame välja kõik võimalikud asjaolud. Täna oleme sellega jõudnud nii kaugele, et oleme esitanud kahtlused sellele nn esimesele kaitsevallile, kliendihalduritele, kes oma tegevuses põrusid. Kui tõendid näitavad, et ka kõrgemalseisvad inimesed, ülemused ja ka filiaali juht olid teadlikud ja võimaldasid pangas rahapesu, siis me esitame neile kindlasti kahtlustuse.

Kuivõrd ikkagi on Aivar Rehe ja Tõnu Vanajuure tegevus praegu luubi all?

Ma kinnitan: nende tegevus on luubi all. Aga te peate mõistma, et aeg annab arutust. Me võtame ühe sammu korraga, et kahtlustus oleks kvaliteetne. Selleks on meil vaja lisaaega ja täiendavaid tõendeid.

Kuivõrd on tähelepanu all teised Citadele töötajad peale Juri Kidjajevi, kes on varem töötanud Danskes?

Tõsi, me oleme vaadanud seda pilti laiemalt. Aga täna keskendume ainult sellele, mis on toimunud Danskes.

Kas on võimalik, et uurimine laieneb ka teistele Eestis tegutsevatele või tegutsenud pankadele?

Me arvestame kõikide asjaoludega, vaatleme tõendeid kogumis, ja kui aeg on käes ja selliseid viiteid on, siis me ütleme selle välja.

Praegu räägime kinnipidamisest, mitte vahistamisest. Kuivõrd tõenäoline on, et need kümme inimest vahistatakse?

See on aja küsimus, mil me ütleme välja selle info, mis neist edasi saab.

Te ei oleks seda kaasust alustanud, kui kahtlustustel ei oleks piisavalt alust. Kui kindel on, et kahtlustusest saab süüdistus, kui kiiresti jõuab see kohtusse?

Mina teen kõik endast oleneva, et see jõuaks kohtusse. Õigust mõistab kohus, ja mina tahaksin, et kohus annaks oma hinnangu sellele materjalile, mis me oleme kokku pannud. Millal see juhtub, seda ma praegu öelda ei saa, sest suur töö on veel ees.

Kriminaalasi on algatatud rahapesu paragrahvi alusel. Missuguse maksimaalse karistuse seadused sel puhul ette näevad?

Selle eest on võimalik inimesi vangi mõista, aga ma ei hakkaks inimesi hirmutama sellega, kui suured need määrad on. Teod on toime pandud ammu, see kindlasti mõjutab karistuse väljamõistmist.

Aga reaalne vangistus on võimalik?

Jaa, seaduse järgi on.

Tegemist on väga keerulise juhtumiga ja suure avaliku tähelepanuga. Mida on see kõik teile inimesena tähendanud?