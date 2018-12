Danske afääris peeti kahtlustatavana kinni endine suhtehaldur, kes veel suvel eitas igasugust kokkumängu

Keskkriminaalpolitsei pidas eile kinni kinni kuus ning täna hommikul veel neli endist Danske panga töötajat, keda on alust kahtlustada selles, et nad võimaldasid teadlikult panga klientidel liigutada rahapesukahtlusega raha. Postimehe andmetel on üks neist Erik Lidmets, kes kuulus ka USA finantsisti Bill Browderi kuriteoteates esitatud 26-liiikmelisse nimekirja.