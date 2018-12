Gruusia spiiker kutsub Eesti ärimehi julgemalt investeerima

«Meie majandusnäitajad on mõne teise piirkonna riigiga võrreldes head, eelmisel aastal oli majanduskasv viis protsenti, oleme seadnud lähiaja eesmärgiks, et see võiks olla seitse protsenti,» ütles Kobakhidze Postimehele antud intervjuus. «Meie majandus on avatud, seda kinnitab ka Maailmapanga hinnang, mille kohaselt on Gruusia oma soodsa ärikliima poolest maailmas kuuendal kohal,» lisas spiiker.