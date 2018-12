Danske afääris peeti kinni endine privaatpangaduse divisjoni juht

Praegu töötab Kidjajev Citadele panga Eesti filiaalis privaatpangaduse osakonnas. Kui mõni kuu tagasi oli tema kui osakonna juhi nimi panga koduleheküljel näha, siis täna tema nime enam kodulehelt ei leia.

Citadele Banki juhatuse esimees Guntis Belavskis kinnitas Postimehele, et Eesti uurijad on pöördunud Danske Banki kriminaalasjas ka tema juhitud panga poole. Kidjajev on tänaseks päevaks töölt eemaldatud.

Belavskise sõnul huvitaski uurijaid informatsioon just Kidjajevi kohta, kes töötab Citadeles privaatpanganduse juhina.

«Me oleme täiesti veendunud, et uurimine ei puuduta selle töötaja tegevust Citadele pangas, vaid tema varasemaid tegemisi Danske Bankis,» ütles Belavskis. Belavskis sõnas, et Eesti uurijatele anti kõik vajalik informatsioon.

«Kui me ta 2015. aastal palkasime, tuli ta meile üle ühest Skandinaavia suuremast pangast. Kes oleks võinud kujutada, et ta võiks millegi sellisega seotuks osutuda,»» ütles Belavskis.

Panga siinne juht Jaan Liitmäe kinnitas Postimehele, et Kidjajevit täna tööl pole, kuid muus osas jäi kidakeelseks. Kidjajevi enda mobiiltelefon on välja lülitatud.

Intervjuu Citadele panga Eesti filiaali juhi Jaan Liitmäega:

- Kas Juri Kidjajev on teil tööl veel?

Jah, Juri Kidjajev on meie töötaja aga tänasel hetkel ta tööl ei viibi. Teda asendavad teised kolleegid.

- Miks teda täna siis tööl pole?

Seda kahjuks ma öelda ei saa. See on tema enda öelda.

- Kas tema on üks neist, kes kinni peeti?

Ma ei oska seda kommenteerida. Kuna ta tööl ei viibi, siis ei oska selle kohta midagi öelda.

- Ma vaatasin, et tema nimi on ka kodulehelt kadunud. Miks?

Koduleht on informatsiooni jagamise koht, kus on kirjas inimesed, kes klientidega iga päev otseselt tegelevad. Tööülesanded on inimestel erinevad ja väljas on need inimesed, kes klientidega iga päev kokku puutuvad.

- Kas teiega on riigiprokuratuurist ühendust võetud?

Ma ei saa seda täna kahjuks kommenteerida.

- Ehk siis on (ühendust võetud - H.M)?

Pangad teevad oma igapäevast tööd ja vastavad regulaatorite küsimustele. Kõik täiendav käib niikuinii pangasaladuse alla, nii et mul on seda ükskõik mis nurga alt võimatu kommenteerida.

- Arusaadav, aga mõtlesin, et teie pangajuhina peaksite teadma, kas teie töötajad on kinni peetud.

Nojah, aga veel kord, mul pole voli kommenteerida teise töötaja tegemisi.

- Kas privaatpangaduse osakonnas on teisigi töötajaid, keda täna juhuslikult tööl ei viibi?

Ma ei saa seda ka kommenteerida. Töö käib igapäevaselt edasi.

- Teie siis murelik pole, et teil täna töötajaid tööl pole?