Autojuhtide alampalka ootab plahvatuslik tõus

Praegu on riigisisese veoseoga tegelevate autojuhtide miinimumtasu 620 eurot. Alates järgmise aasta maist tõuseks sektori autojuhtide alampalga miinimum 950 eurole, 2020. aastal tõuseks alampalk 50 euro võrra ja aastal 2021 lisanduks sellele veel 100 eurot.

Kokku lepitud alampalga miinimummäära soovitakse laiendatud sektori lepinguga kohustuslikuks täitmiseks kehtestada kõigile Eesti Vabariigi territooriumil riigisisest veosevedu või kabotaažvedu korraldavatele ja selleks tööjõudu rentivatele tööandjatele ja töötajatele, samuti nendele füüsilisest isikust ettevõtjatele, kellega sõlmitud leping vastab töölepingu tunnustele ja kelle peamiseks lepingust tulenevaks ülesandeks on veosevedu.

Autoettevõtete Liidu direktori Villem Tori sõnul on selline palgatõus hädavajalik. Alampalga taseme tõstmisel ettevaatavalt kolmeks aastaks on kaks eesmärki: piirata sektori konkurentsivõimet pidurdava ümbrikupalga maksmist ja anda juhtidele märku, et neid pole unustatud.