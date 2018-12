«Nagu välk selgest taevast»: Jüri tööstusfirma kolis päikeseenergia äri Indiasse

Ettevõtte möödunud majandusaasta aruandes seisab, et 2011. aastal avatud tootmisliinil tuli mullu ette märkimisväärne tellimuste arvu vähenemine, mistõttu viidi liind Indiasse, kirjutab Äripäev .

See tuli aga ABB mitmele Eesti tarnijale vägagi ootamatult. «Välk selgest taevast! Ei osanud üldse oodata, sest seda arendati vahepeal väga jõuliselt,» sõnas metalliettevõtte Hyrles OÜ tegevjuht Urmo Sisask, kes tegutses teadmises, et ABBga on oodata pikaajalist koostööd.