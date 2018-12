Naftahinnad langesid selle aasta kõige madalamale tasemele

Suure kukkumise taga on nähtavasti esmaspäevane börsilangus Wall Streetil, mis on ilmselt pannud paljud investorid mõtlema, et uus majanduskriis võib tõesti kohe ukse taga olla. Nii Dow kui ka S&P 500 indeksid langesid esmaspäeval keskeltläbi 7,8 protsenti. Nii suurt langust nägi USA börs detsembrikuus viimati 1931. aasta suure depressiooni ajal. Toona langesid indeksid muidugi märksa rohkem (Dow 17 protsenti ja S&P 14,5 protsenti).

Investorite mureks on eelkõige laialdaselt prognoositud aeglustuv maailmamajanduse kasv, mis vähendab nõudlust toornafta järgi. Naftatööstuse eksperdid on hoiatanud, et naftat eksportivatest riikidest koosnev kartell OPEC paiskab hetkel turule liiga palju naftat, mis on kõvasti üle nõudluse.