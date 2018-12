Riigiprokuratuur pidas seoses Danske rahapesu kriminaalasjaga kinni kaheksa inimest

Riigiprokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallas keeldus kõikidest kommentaaridest. «Anname avalikkusele [Danske kriminaalasja seisust] teada homme,» lausus ta vaid ning keeldus ka vastamast küsimustele, kas kahtlustuse saanute hulgas on panga Eesti haru endised tippjuhid või mitte.

Danske Eesti üksusest liikus perioodil 2007–2015 läbi 201 miljardit eurot võimalike probleemidega raha. Pole selge, kui palju täpselt kahtlaseid tehinguid oli, ent uurimise all olevast 15 000 praegusest suletud pangakontost on vähemalt 6200 kahtlased. Hämarad tehingud on seotud panga praeguseks lõpetatud mitteresidentidest klientide äriga.