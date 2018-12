Suur ülevaade Nordicast: rahvusliku lennufirma õnn ja õnnetus

Tallinna Lennujaam pakub uutele liinidele allahindlust ja see on tekitanud Nordicas pahameelt: miks saab soodustuse välismaise lennufirma uus liin, Nordica oma aga mitte.

Nordica on viimasel ajal teatanud paljude Tallinna liinide sulgemisest ja öelnud, et lendab pigem kodust kaugel välismaal. See on tõstatanud taas igipõlised küsimused: kas ja missugust rahvuslikku lennufirmat on meile üldse vaja?