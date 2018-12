USA suurpangale esitati seoses Malaisia suurima korruptsiooniskandaaliga kriminaalsüüdistus

Leissner ja Ng, kellele on juhtumiga seoses süüdistus esitatud ka USA-s, tegid koostööd Jho ja teistega, et maksta Malaisia ametnikele altkäemaksu ja tagada Goldman Sachsi osalus võlakirjaemissioonis.

Kriminaalsüüdistused on esitatud kolmele Goldmani üksusele Suurbritannias, Hong Kongis ja Singapuris. Financial Timesi kohaselt toob see kaasa piinarikka kohtutee, kuna kohtumenetlusi tuleb algatada kolmes eri riigi. Samuti on tugeva löögi all panga maine ning rahvusvaheline äri. Goldman Sachsi kohaselt ei ole ühelegi üksusele toimetatud kätte süüdistusi ega kohtukutset, mis on seatud märtsiks.