Lidl noolib Tallinnas ja Tartus uut kinnisvara

Planeeringuala suurusega ligikaudu 2,5 hektarit asub Annelinnas. Ala on hoonestamata, naabruses paikneb Annelinna keskus. Planeeringust huvitatud isik on Lidl Eesti OÜ ja planeeringu koostaja Kobras AS.

Samuti kirjutab Äripäev , et Lidl on omandanud uue maatüki Mustamäel ning omandamisel on krundid Jõhvis ning hoonestusõigus Narvas. Lidli jaoks on ostetud krunte teiste toidupoodide naabrusesse. Näiteks on kinnistute nimekirja lisandunud nüüd maatükk Mustamäel aadressil Karjavälja 12. Sinna tulev Lidli pood kerkib Mustika Keskuse külje alla, kus asub ka Mustamäe Prisma pood.