Eestis ülipopp poistebänd toob oma kodumaa majandusse miljardeid dollareid aastas

BTS on laineid löönud ka Eestis. Näiteks näidati kohalikes kinodes bändi kontsertfilmi "Burn the Stage: the Movie." Forum Cinemas programmijuhi Tõnis Lõhmuse sõnul oli algselt kavas filmi näidata vaid ühel seanssil, kuid fännide suure huvi tõttu näidati filmi 11 korral. "Olin vaid korra näinud "Ringvaates" tüdrukuid õhinal rääkimas K-Popi kultusest, aga seda, et Lõuna-Korea bänd teeb kinos teada-tuntud Coldplay kontserfilmile tuule alla, ei osanud kusagilt otsast oodata," lisas Lõhmus.