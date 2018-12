GRAAFIK: turud languses, pensioniraha põleb

Tõsi, isegi kõik LHV fondide ühe aasta tootlused pole plussis. Miinuses on LHV konservatiivne pensionifond S (miinus 0,16 protsenti). LHV pensionifond M on plussis tervelt 1,16 protsenti

Kuna pensionifondid on pika- ja ülipikaajalised investeeringud, siis muretseda siiski veel ei maksaks. Tõusud ja langused on finantsturgude lahutamatu osa ja pikaajaliste perioodide tootlused on kenasti plussis. Mitme aasta tootlustest on ainsana miinuses SEB konservatiivne pensionifond, mille kolme aasta tootlus on miinus 0,12 protsenti aastas.